Эрдоган сообщил о проведении саммита по Сирии

Новости мира:Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал саммит по Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал проведение 5 марта саммита по Сирии с участием канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина.

С ними он хочет обсудить ситуацию в охваченной боями провинции Идлиб, заявил Эрдоган в субботу, 22 февраля, в турецком городе Измир, сообщает DW. По словам турецкого президента, накануне во время телефонных разговоров с Путиным, Меркель и Макроном он выразил свою решимость относительно урегулирования ситуации в Идлибе.

"Мы снова встретимся 5 марта и обсудим эти проблемы", - подчеркнул Эрдоган.

При этом места проведения саммита он не назвал. Тем временем турецкие военные в субботу обстреляли 21 цель в Идлибе в ответ на гибель своего военнослужащего, сообщает турецкое информагентство Anadolu.

Согласно заявлению Минобороны Турции, нанесли удары по объектам в ответ на танковый обстрел турецких позиций на северо-западе Сирии. Один турецкий военнослужащий получил тяжелые ранения в результате сирийского обстрела и скончался по дороге в больницу.

Напомним, с декабря 2019 года войска сирийского президента Башара Асада, которого поддерживают Россия и Иран, проводят наступательную операцию в сирийской провинции Идлиб. Это - единственная территория Сирии, что оставалась под контролем исламистов и вооруженных отрядов сирийской оппозиции. Ранее Анкара предостерегала Дамаск от дальнейшего наступления в Идлибе. Турция, в свою очередь, поддерживает отряды сирийской оппозиции. По данным ООН, с начала декабря 2019 года из-за обострения противостояния в этом регионе почти 900 тысяч человек покинули свои дома в охваченных боями районах Идлиба.