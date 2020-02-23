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Рыба поставила под вопрос заключение торговой сделки между ЕС и Лондоном

Рыба поставила под вопрос заключение торговой сделки между ЕС и Лондоном
15:24 Сегодня Телеграф

Новости мира:Президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что торговое соглашение между ЕС и Великобританией может не состояться.

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился своим мнением касательно возможной торговой сделки между Великобританией и ЕС. По его словам, она может не состояться до конца 2020 года. А все потому, что стороны не могут договориться касательно вылова рыбы в водах Британии. 

Такими соображениями он поделился во время встречи с представителями рыбной отрасли в Париже. Франция и другие представители ЕС хотят продолжать ловить рыбу в водах Британии. Однако Лондон против. Он намерен добиться полной автономии и ограниченного доступа к своим водам европейских рыбаков.

Великобритания экспортирует большую часть своего улова в Европу. Поэтому, считают французские чиновники, Лондону есть что терять. Французские рыбаки получают от лова рыбы в британских водах около 30% прибыли.

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Стороны должны уладить все вопросы до конца переходного периода, срок которого истекает в конце 2020 года.

Брюссель хочет от Лондона, чтобы европейские компании имели доступ к рынкам Великобритании и после переходного периода. В тоже время, ЕС решительно отказывает британским компаниям в постоянном  доступе на свои рынки без всяких условий.

Напомним, члены бюджетного саммита в ЕС сегодня не пришли к общему согласию по всем вопросам.

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ЕС, Франция, Великобритания, Brexit, Торговое соглашение, Эммануэль Макрон.
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