Коронавирус в Иране: Турция закрывает границу

Новости мира:Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса.

Из-за угрозы распространения коронавируса Турция закрыла границу с Ираном.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фареттин Коджа.

"Пограничные переходы с Ираном были временно закрыты из-за вспышки коронавируса", - сказал министр.

По его словам, с 17.00 по местному времени прекращено движение наземным транспортом и по железной дороге из Ирана, в 20.00 - воздушным транспортом.

Эти меры были предприняты с целью предотвращения попадания вируса на территорию Турции.

В течение двух предыдущих дней - 21 и 22 февраля - из-за наличия симптомов заболевания коронавирусом в страну не пустили восемь граждан Ирана.