Коронавирус в Иране: Турция закрывает границу

Из-за угрозы распространения коронавируса Турция закрыла границу с Ираном.
Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фареттин Коджа.
"Пограничные переходы с Ираном были временно закрыты из-за вспышки коронавируса", - сказал министр.
По его словам, с 17.00 по местному времени прекращено движение наземным транспортом и по железной дороге из Ирана, в 20.00 - воздушным транспортом.
Эти меры были предприняты с целью предотвращения попадания вируса на территорию Турции.
В течение двух предыдущих дней - 21 и 22 февраля - из-за наличия симптомов заболевания коронавирусом в страну не пустили восемь граждан Ирана.