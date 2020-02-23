В Стамбуле прошел протест против оккупации Россией Крыма

Новости мира:В Стамбуле провели митинг-протест против оккупации Россией украинского полуострова.

В Стамбуле сегодня на площади Бейазит состоялся митинг-протест против оккупации Россией украинского полуострова Крым.

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

В митинге приняли участие представители крымскотатарских, тюркских и украинских союзов и Украинского культурного общества.

«Уже 6 лет наши соотечественники находятся в очень трудном положении - они не имеют возможности соблдать свои обычаи, свободно исповедовать свою веру, учиться на своем языке. Сейчас крымские татары, проживающие в Крыму, подвергаются гонениям из-за своей национальности и религии», - отметила в заметке о проведении митинга корреспондент Украинского культурного общества Алия Усенова.