Скачать
Воскресенье, 23.02.2020
Главные события недели: эвакуация украинцев из Китая, наступление боевиков и противостояния в Новых Санжарах
Главные события недели: эвакуация украинцев из Китая, наступление боевиков и противостояния в Новых Санжарах
Данилов об эвакуации украинцев из Китая: Ничего скрывать мы не собираемся
Данилов об эвакуации украинцев из Китая: Ничего скрывать мы не собираемся
Триллер в Запорожье: Украина уступила Венгрии в отборе на Чемпионат Европы
Триллер в Запорожье: Украина уступила Венгрии в отборе на Чемпионат Европы
Лунный посевной календарь с 24 февраля по 1 марта 2020 года
Лунный посевной календарь на неделю

Туск будет поддерживать оппозиционного кандидата на выборах в Польше

Туск будет поддерживать оппозиционного кандидата на выборах в Польше
23:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Туск на выборах в Польше будет активно поддерживать Малгожату Кидаву-Блонскую.

Бывший президент Европейского совета, председатель Европейской народной партии Дональд Туск будет активно поддерживать кандидата от либеральной Гражданской коалиции, вице-маршалка Сейма Малгожату Кидаву-Блонскую на должность президента Польши.

Об этом Туск написал 23 февраля в Twitter, разместив совместное фото с Кидавой-Блонской..

"Только что я отчитался госпоже маршалок о полной боевой готовности! #Kidawa2020”, - написал Туск.

Кидава-Блонская после встречи с Туском подчеркнула, что он - человек с огромным политическим опытом, а его поддержка будет "значительной".

Ранее Туск уже заявлял, что не симпатизирует действующему президенту Анджею Дуде и поддержит Кидаву-Блонскую на пост президента РП.

Действующий президент Дуда несколько дней назад уже начал активную предвыборную кампанию, отправившись в поездки по Польше для проведения встреч с рядовыми поляками специальным Дудабусом. Поддержку ему оказывает правящая правоконсервативная партия "Право и Справедливость" (PiS).

Как известно, первый тур президентских выборов в Польше состоится 10 мая, а возможный второй - 24 мая. До 26 марта каждый из кандидатов должен собрать 100 тыс. подписей в свою поддержку и подать их в Государственную избирательную комиссию страны.

Согласно последним соцопросам, в первом туре президентских выборов Дуда на сегодняшний день опережает всех оппонентов почти на 20%. В то же время, во втором туре его преимущество сокращается до минимума.

Кроме Кидавы-Блонской, соперниками Дуды за должность президента РП будут председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, Роберт Бедронь из Новой левицы, Кшиштоф Босак из националистической "Конфедерации" и независимый журналист Кшиштоф Головня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Выборы, Дональд Туск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как безопасно хранить деньги в банке: украинцам дали советы
02 Лутковская рассказала о решении Зеленского обменять экс-"беркутовцев"
03 Уайлдер - Фьюри 2: видео боя
04 Доктор Комаровский посетил Новые Санжары: Вопросов куча, ответов нет
05 Нежелательная растительность: как избавиться от волос на ногах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп: Талибы устали воевать
Трамп: Талибы устали воевать
Землетрясение на границе Турции и Ирана: количество жертв возросло
Землетрясение на границе Турции и Ирана: количество жертв возросло
Армения закрывает границу с Ираном
Армения закрывает границу с Ираном
Масленица 2020: необычные рецепты блинчиков (Фото)
Масленица 2020: необычные рецепты блинчиков (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь