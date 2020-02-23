Туск будет поддерживать оппозиционного кандидата на выборах в Польше

Новости мира:Дональд Туск на выборах в Польше будет активно поддерживать Малгожату Кидаву-Блонскую.

Бывший президент Европейского совета, председатель Европейской народной партии Дональд Туск будет активно поддерживать кандидата от либеральной Гражданской коалиции, вице-маршалка Сейма Малгожату Кидаву-Блонскую на должность президента Польши.

Об этом Туск написал 23 февраля в Twitter, разместив совместное фото с Кидавой-Блонской..

"Только что я отчитался госпоже маршалок о полной боевой готовности! #Kidawa2020”, - написал Туск.

Кидава-Блонская после встречи с Туском подчеркнула, что он - человек с огромным политическим опытом, а его поддержка будет "значительной".

Ранее Туск уже заявлял, что не симпатизирует действующему президенту Анджею Дуде и поддержит Кидаву-Блонскую на пост президента РП.

Действующий президент Дуда несколько дней назад уже начал активную предвыборную кампанию, отправившись в поездки по Польше для проведения встреч с рядовыми поляками специальным Дудабусом. Поддержку ему оказывает правящая правоконсервативная партия "Право и Справедливость" (PiS).

Как известно, первый тур президентских выборов в Польше состоится 10 мая, а возможный второй - 24 мая. До 26 марта каждый из кандидатов должен собрать 100 тыс. подписей в свою поддержку и подать их в Государственную избирательную комиссию страны.

Согласно последним соцопросам, в первом туре президентских выборов Дуда на сегодняшний день опережает всех оппонентов почти на 20%. В то же время, во втором туре его преимущество сокращается до минимума.

Кроме Кидавы-Блонской, соперниками Дуды за должность президента РП будут председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, Роберт Бедронь из Новой левицы, Кшиштоф Босак из националистической "Конфедерации" и независимый журналист Кшиштоф Головня.