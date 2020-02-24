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В Италии от коронавируса скончался третий человек

В Италии от коронавируса скончался третий человек
06:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:В Италии зафиксирована третья жертва коронавируса.

Третий человек в Италии скончался, возможно, от последствий заражения коронавирусом COVID-19. 

Как заявили в воскресенье власти региона Ломбардия, речь идет о пожилой женщине, которая находилась на лечении в отделении онкологии больницы города Крема, передает Deutsche Welle.

Согласно последним данным, Италия вышла на первое место среди европейских стран по распространению нового коронавируса. На сегодняшний день зафиксировано около 160 случаев заражения (из них 78 новых), три человека скончались, состояние 26 оценивается как критическое.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. По состоянию на 23 февраля в мире зафиксировано 78 тыс. 771 случай заражения коронавирусом COVID-19, 2 тыс. 461 человек погиб от болезни, 23 тыс. 232 человека выздоровели.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, затронула в основном две итальянские провинции Ломбардию и Венето. Правительство Италии закрыло 11 городов. Выезжать из них или въезжать в них можно только по специально выданному разрешению. В закрытых городах временно не работают школы и многие фирмы, отменены общественные и спортивные мероприятия. Принято решение отменить традиционный Венецианский карнавал, намеченный на 23 - 25 февраля.

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Италия, Китай, Жертвы, Коронавирус.
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