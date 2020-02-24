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Понедельник, 24.02.2020

Канарские острова накрыла сильная песчаная буря (Видео)

Сильная песчаная буря из Сахары обрушилась на испанские Канарские острова, вынудив отменить авиарейсы. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais. Испанский оператор аэропорта Aena отменил или приостановил все рейсы в воскресенье, сославшись на плохую видимость. Но в воскресенье вечером в компании заявили, что операции возобновились во всех аэропортах, кроме Южного Тенерифе. Национальная служба погоды Испании заявила, что ветер до 120 км/ч будет продолжаться на Канарских островах до понедельника. Песчаная буря пришла из пустыни Сахары, около 500 км через Атлантический океан. Она была настолько огромна, что была видна из космоса, и спутниковые снимки показывают, что она охватывала острова у побережья северо-западной Африки. Паромные перевозки и усилия по борьбе с лесными пожарами в Тасарте, Гран-Канария, также были затруднены ветрами. Пожарные борются за сдерживание пожаров на Гран-Канарии и Тенерифе, где в последние дни температура поднялась выше +30 градусов.
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Испания, Канарские острова, Песок, Песчаная буря.
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