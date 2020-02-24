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Где нулевой пациент: В Италии возросло количество зараженных коронавирусом

Где нулевой пациент: В Италии возросло количество зараженных коронавирусом
12:18 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости мира:В Италии с каждым днем увеличивается количество зараженных коронавирусом.

В Италии растет число случаев заражения новым коронавирусом Covid-19, но нулевой пациент, являющийся источником эпидемии в стране, до сих пор не найден, что вызывает опасения по поводу распространения болезни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriera della Sera. 

Нулевой пациент - это первый человек в эпидемии, который был заражен патогеном - в данном случае новым коронавирусом - и затем передал болезнь. 

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Власти Италии в настоящее время ищут пациента, который привез в страну коронавирус, чтобы проследить за ходом эпидемии и понять распространение болезни. 

"Пациентом 1" считается 38-летний мужчина из Ломбардии. Он работает в многонациональной компании Unilever, которая имеет важную площадку недалеко от итальянского городка Кодоньо.

Власти сначала полагали, что мужчина заразился от друга, который вернулся в январе из Китая. Но эта гипотеза была отвергнута, потому что "на основе проведенных испытаний не было выработано антител" Covid-19, пояснили в Министерстве здравоохранения. 

Коронавирус в Китае: за сутки умерли 150 человек, всего жертв почти 2600 

Представители Минздрава совместно с полицией реконструировали последние недели жизни первого пациента и все его контакты, начиная от близких родственников и заканчивая попутчиками в деловых поездках. 

После заболевания мужчины быстро последовали десятки других случаев в окрестностях Кодоньо. В этом городе из 15 000 жителей многие работают вокруг или в Милане, который находится в 60 км. Сейчас по периметру Кодоньо установлены кордоны, город изолирован.

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Италия, Минздрав, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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