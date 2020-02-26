Вспышка коронавируса: В Северной Македонии подтвердили первый случай заражения

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Северная Македония подтвердила свой первый случай заражения коронавирусом, который диагностировали у женщины, которая недавно прибыла из Италии.

Об этом заявил министр здравоохранения Венко Филипс, передает Reuters.

"У пациентки был положительный результат на коронавирус ... Она является первой пациенткой в Северной Македонии, которая получила положительный анализ на этот возбудитель", - сказал Филипс.

По его словам, женщина в среду обратилась за медицинской помощью. Она приехала в Северную Македонию из Италии в фургоне. Все остальные пассажиры фургона проходят проверку.