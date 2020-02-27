Вирусное распространение: В Швейцарии подтвердили три новых случая заражения

Новости мира:В Швейцарии зафиксировали три новых случая заражения на коронавирус.

Три новых подтвержденных случаях заражения коронавируса зафиксированы в Швейцарии, общее число инфицированных в стране возросло до четырех. Об этом в четверг сообщает газета Corriere del Ticino.

Один из заразившихся — 28-летний житель Женевы, который недавно вернулся из Милана. В настоящий момент он находится в Университетской клинике Женевы. По данным издания, порядка 15 человек, с которыми заболевший контактировал, помещены в карантин. Еще два случая заражения зафиксированы в восточном кантоне Граубюнден.

Отмечается, что еще одного человека проверяют на коронавирус в кантоне Аргау на севере страны.

Первый случай заболевания, вызванного новым коронавируса, был подтвержден в Швейцарии 25 февраля.Это 70-летний мужчина, заразившийся в Италии, сейчас он проходит лечение. В четверг стало известно, что из-за коронавируса организаторы отменили ежегодную выставку часов, которая должна была пройти в Женеве с 25 по 29 апреля.