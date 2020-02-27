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В Германии зафиксировали рекордно низкую смертность на дорогах за последние 60 лет

В Германии зафиксировали рекордно низкую смертность на дорогах за последние 60 лет
17:42 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости мира:За минувший год число аварий со смертельным исходом достигло рекордно низкого уровня.

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в Германии в прошлом году было рекордно низким.

Об этом 27 февраля заявило Федеральное статистическое ведомство ФРГ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В 2019 году в ДТП в Германии погибли 3059 человек, что на 216 или 6,6% меньше, чем годом ранее. Это также самый низкий показатель за 60 лет с начала сбора статистических данных о смертности на дорогах ФРГ.

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В прошлом году также снизилось количество пострадавших в результате аварий - на 3%, до 384 тысяч человек. В то же время общее количество ДТП в стране выросло на 1,9%, до 2,7 миллиона случаев.

С января по ноябрь 2019 года более чем на 15% снизилось количество погибших в результате аварий водителей мотоциклов, мопедов и скутеров, однако на 32% возросло число погибших в ДТП с участием водителей электровелосипедов.

Напомним, Христианско-демократический союз, по предварительным результатам, занял на выборах лишь третье место с результатом 11% голосов.

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Германия, Дороги Германии, Смертность на дорогах.
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