Маас обвинил РФ в военных преступлениях в Сирии

Новости мира:Германия призывает сирийский режим и Россию прекратить бомбардировки мирного населения.

Германия призывает власти Башара Асада и российских военных как стороны конфликта прекратить бомбардировки объектов гражданской инфраструктуры в Сирии, что является военным преступлением.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, выступая 27 февраля на заседании СБ ООН, посвященном ситуации в Сирии, сообщает корреспондент Укринформа.

"Германия призывает сирийский режим и Россию прекратить игнорировать факты. Как стороны конфликта, они обязаны защищать гражданское население, при этом они бомбят гражданскую инфраструктуру, такую как больницы и школы", - заявил Маас.

Он подчеркнул, что меры борьбы с терроризмом "никого не освобождают от соблюдения международного гуманитарного права".

"Нападения на мирное население - это военные преступления. И ответственные должны нести ответственность", - подчеркнул немецкий министр.

Он также раскритиковал блокаду Совета Безопасности в вопросе Сирии.

"Пока мы сидим здесь, 3 миллиона гражданских в Идлибе боятся за свою жизнь, 80% из них - женщины и дети", - сказал политик.