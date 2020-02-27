Скачать
Пятница, 28.02.2020
СНБО напомнили о восьми правилах для избежания заражения коронавирусом
СНБО напомнили о восьми правилах для избежания заражения коронавирусом
Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте умер от коронавируса
Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте умер от коронавируса
Шахтер выстоял в Лиссабоне и прошел Бенфику в Лиге Европы (Видео)
Шахтер выстоял в Лиссабоне и прошел Бенфику в Лиге Европы (Видео)
#GodzillaChallenge: Эминем запустил в сети новый челлендж
#GodzillaChallenge: Эминем запустил в сети новый челлендж

В Италии возросло число людей умерших от коронавируса

В Италии возросло число людей умерших от коронавируса
23:57 Чт, 27 Февраль 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Италии от коронавируса умерли 17 человек.

Еще три человека скончались в Италии от пневмонии, вызванной коронавирусом, в результате чего количество погибших от вспышки болезни в стране достигло 17 человек, а общее количество инфицированных составляет 650.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на итальянское агентство гражданской защиты.

"От коронавируса в Италии скончались уже 17 человек. Количество зараженных составляет сейчас 650 человек, а 45 человек выздоровели", - говорится в сообщении.

Абсолютное большинство случаев инфекции – в регионах Ломбардия и Венето на севере страны. При этом не уточняется, у скольких из этих людей есть симптомы болезни, а сколько лишь показали положительный результат теста на вирус.

Новые случаи смерти зафиксированы в Ломбардии, всем погибшим было более чем 80 лет. Остальные 14 умерших тоже были пожилыми людьми.

Как сообщалось, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о вреде "инфодемии" для страны. По его словам, противоречивые и неточные новости за рубежом о распространении вируса в Италии наносят вред экономике и репутации страны.

Власти Италии настаивают, что страна остается безопасной, за исключением мест, где объявлен карантин, и готова и дальше принимать гостей.

Напоминаем, по состоянию на 27 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 82 164 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 2 801 - летальные. Выздоровели уже 32 897 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сон не для пенсионеров: почему пожилым людям лучше спать меньше
02 "Коронавирус ни кого не обойдет": ВОЗ посоветовала странам напрасно не надеяться
03 "Синдром компьютерных глаз": как не потерять зрение
04 "Я приду сам": Петр Порошенко о допросе в ГБР
05 Бенфика 3:3 Шахтер: события матча (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ГБР сообщило о подозрении чиновнику ВСУ
ГБР сообщило о подозрении чиновнику ВСУ
Отставку первого замглавы СБУ в спецслужбе не подтвердили
Отставку первого замглавы СБУ не подтвердили
Костинский не будет судится с каналом &quot;112 Украина&quot;
Костинский не будет судится с каналом "112 Украина"
Как у Кэрри: Сара Джессика Паркер создала босоножки в стиле своей героини
Как у Кэрри: Сара Джессика Паркер создала босоножки в стиле своей героини
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь