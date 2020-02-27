В Италии возросло число людей умерших от коронавируса

Новости мира:В Италии от коронавируса умерли 17 человек.

Еще три человека скончались в Италии от пневмонии, вызванной коронавирусом, в результате чего количество погибших от вспышки болезни в стране достигло 17 человек, а общее количество инфицированных составляет 650.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на итальянское агентство гражданской защиты.

"От коронавируса в Италии скончались уже 17 человек. Количество зараженных составляет сейчас 650 человек, а 45 человек выздоровели", - говорится в сообщении.

Абсолютное большинство случаев инфекции – в регионах Ломбардия и Венето на севере страны. При этом не уточняется, у скольких из этих людей есть симптомы болезни, а сколько лишь показали положительный результат теста на вирус.

Новые случаи смерти зафиксированы в Ломбардии, всем погибшим было более чем 80 лет. Остальные 14 умерших тоже были пожилыми людьми.

Как сообщалось, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о вреде "инфодемии" для страны. По его словам, противоречивые и неточные новости за рубежом о распространении вируса в Италии наносят вред экономике и репутации страны.

Власти Италии настаивают, что страна остается безопасной, за исключением мест, где объявлен карантин, и готова и дальше принимать гостей.

Напоминаем, по состоянию на 27 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 82 164 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 2 801 - летальные. Выздоровели уже 32 897 человек.