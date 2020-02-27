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В Испании упал военный самолет

В Испании упал военный самолет
23:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Испании разбился военный самолет..

Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море у берегов юго-восточной испанской провинции Мурсия.

Об этом сообщает Euro Weekly News.

"Реактивный самолет с испанской воздушной военной базы в Сан Хавьере упал в четверг в Средиземное море неподалеку от песчаной косы Ла-Манга-дель-Мар-Менор. Пилот погиб", - говорится в сообщении.

Катастрофа произошла во время выполнения тренировочных упражнений.

Причины падения самолета пока неизвестны.

Это уже третья катастрофа, произошедшая с самолетом академии ВВС за последние шесть месяцев.

26 августа 2019 года примерно в этом же районе разбился самолет С-101, тогда пилот погиб. Кроме того, 18 сентября в Средиземном море разбился учебный самолет Tamar, инструктор Даниэль Мелеро и третьекурсница Роза Мария Альмирон погибли.

Модели С-101 находятся на завершающем этапе своего жизненного цикла и будут заменены 24 учебными самолетами Pilatus, прибытие которых в академии ВВС запланировано на конец года.

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Испания, Самолет, Военные.
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