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Пятница, 28.02.2020
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Еврокомиссия хочет выделить €1,5 миллиарда на поддержку общественных организаций

Еврокомиссия хочет выделить €1,5 миллиарда на поддержку общественных организаций
00:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Евросоюз приветствует вклад общественных организаций в защиту прав человека.

27 февраля, во Всемирный день неправительственных организаций высокий представитель ЕС Жозеп Боррель объявил о намерении Еврокомиссии выделить на их поддержку 1,5 млрд евро в долгосрочном бюджете Евросоюза на 2021-2027 гг.

Заявление обнародовала Европейская служба внешних действий.

«Евросоюз приветствует фундаментальный вклад, который общественные организации делают в защиту прав человека, в совершенствование системы управления, в демократию и верховенство права. Они являются ключевыми партнерами в успешной реализации Целей устойчивого развития до 2030 года», - говорится в документе.

Высокий представитель ЕС отметил, что сейчас во многих странах происходит беспрецедентное наступление на гражданское общество, включая введение законодательных ограничений на иностранное финансирование, запрет на регистрацию ассоциаций и общественных организаций. Кроме того, принимаются законы, которые криминализируют акции протеста и высказывания в интернете, блокируется доступ к сайтам и социальным медиа, местами совершаются притеснения гражданских активистов и нападения на них.

«Эта тенденция должна быть остановлена. Евросоюз остается преданным защите и усилению общественных деятелей, включая правозащитников, а также расширению свобод гражданского общества. Мы будем продолжать встречаться с правозащитниками, проводить мониторинг судебных процессов над ними, посещать их в заключении и поднимать эти вопросы перед национальными правительствами. ЕС также продолжит поддерживать ключевых международных деятелей, таких как специальный докладчик ООН по вопросам правозащитников, свободы ассоциаций и высказываний», - отметил Боррель.

Он добавил, что ЕС остается крупнейшим донором гражданского общества в различных странах мира, с 2005 года оказав поддержку более чем 30 тысячам правозащитников. И подчеркнул, что Еврокомиссия намерена продолжать такую деятельность, поэтому предложила выделить 1,5 миллиарда евро в Многолетней финансовой перспективе ЕС на 2021-2027 годы для финансирования программ поддержки гражданского общества и его активистов.

Как сообщал Укринформ, главы государств и правительств ЕС на чрезвычайном саммите в Брюсселе 20-21 февраля не смогли прийти к согласию по предложенному проекту Многолетней финансовой перспективы ЕС на 2021-27 гг. Разница между предложениями Европейского совета и Европарламента вокруг расходной части МФУ превышает 230 миллиардов евро.

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Еврокомиссия, Жозеп Боррель.
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