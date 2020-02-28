Число зараженных коронавирусом во Франции достигло 38

Новости мира:Во Франции зафиксировали 38 случаев заражения коронавирусом.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в четверг сообщил о 38 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса в стране.

"По состоянию на сегодняшний вечер, 38 случаев выявлено во Франции", - сказал министр на пресс-конференции.

Он констатировал "значительный рост" числа инфицированных. До этого сообщалось о 18 случаях заражения во Франции.

Таким образом, за сутки число таких случаев увеличилось примерно вдвое.

Новый коронавирус Covid-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года.

В мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом Covid-19 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627. В свою очередь в Китае с декабря 2019 года число жертв коронавируса составило 2744 человек, было зарегистрировано 78 497 случаев заболевания.