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ЕС не признает выданные Россией в Крыму паспорта

ЕС не признает выданные Россией в Крыму паспорта
04:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:ЕС: Мы обеспокоены политикой введения гражданства Россией в Крыму.

Евросоюз не признает российские паспорта, выданные жителям оккупированного Крыма после его аннексии, и призывает к этому всех членов ОБСЕ.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза, обнародованном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы обеспокоены политикой введения гражданства Россией на оккупированном полуострове, а также незаконной экспроприацией тамошних украинских активов. ЕС напоминает свою позицию относительно непризнания российских паспортов, выданных жителям оккупированного полуострова после его аннексии, и призывает другие государства-участницы действовать аналогичным образом", - отмечается в документе.

Кроме того, в ЕС добавили, что так называемые "выборы" в АР Крым и Севастополе, которые в последний раз состоялись 8 сентября 2019 года, "были еще одним нарушением суверенитета Украины".

"С марта 2014 года Евросоюз ввел ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя и умышленную дестабилизацию Россией Украины. Мы напоминаем нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ и призываем Россию действовать так же", - отмечается в заявлении ЕС.

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ЕС, Россия, Крым, РФ, Паспорт.
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