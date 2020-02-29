Коронавирус во Франции: власти советуют людям пока не пожимать друг другу руки

Новости мира:Власти Франции советуют жителям воздержаться от рукопожатий из-за коронавируса.

Французский власти в пятницу порекомендовали людям воздерживаться от рукопожатий для предотвращения заражения коронавирусом.

Как сообщает Reuters, число подтвержденных случаев заражения возросло до 57 человек.

"Вирус сейчас циркулирует на нашей территории ... Я рекомендую, чтобы люди пока не пожимали друг другу руки", - сказал журналистам на ежедневном брифинге министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Для обсуждения ситуации из-за распространения коронавируса в субботу на заседание соберется французское правительство.

В стране от коронавируса умерли два человека.