Скачать
Суббота, 29.02.2020
Арахамия: На внеочередном заседании ВР рассмотрят перестановки в правительстве
Арахамия: На внеочередном заседании ВР рассмотрят перестановки в правительстве
У здания Рады появится почетный караул
У здания Рады появится почетный караул
Іспанець хотів покинути клуб УПЛ
Іспанець хотів покинути клуб УПЛ
Рецепт дня: салат "Необыкновенный"
Рецепт дня: салат "Необыкновенный"

Коронавирус во Франции: власти советуют людям пока не пожимать друг другу руки

Коронавирус во Франции: власти советуют людям пока не пожимать друг другу руки
04:29 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Власти Франции советуют жителям воздержаться от рукопожатий из-за коронавируса.

Французский власти в пятницу порекомендовали людям воздерживаться от рукопожатий для предотвращения заражения коронавирусом.

Как сообщает Reuters, число подтвержденных случаев заражения возросло до 57 человек.

"Вирус сейчас циркулирует на нашей территории ... Я рекомендую, чтобы люди пока не пожимали друг другу руки", - сказал журналистам на ежедневном брифинге министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Для обсуждения ситуации из-за распространения коронавируса в субботу на заседание соберется французское правительство.

В стране от коронавируса умерли два человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Вирус, Власти, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стипендии не будет: В Украине на месяц задержат выплаты для студентов
02 Телевидение для граждан станет снова доступным: Зеленский договорился с медиагруппами
03 На Канарских островах обнаружили мумии возрастом около 1000 лет
04 Адвокат Порошенко о допросе экс-президента в ГБР: Сенсации не случилось
05 В ВР внесут проект о возможности отменять законы на референдуме
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пристайко о своей отставке: Я был готов с самого начала
Пристайко о своей отставке: Я был готов с самого начала
Канада призывает к прекращению огня в Идлибе
Канада призывает к прекращению огня в Идлибе
Минфин внепланово предложит ОВГЗ в евро
Минфин внепланово предложит ОВГЗ в евро
Обязательно должны быть в гардеробе: главные тренды 2020 года
Обязательно должны быть в гардеробе: главные тренды 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь