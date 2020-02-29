Четыре страны Евросоюза присоединились к проекту по квантовой коммуникации

Новости мира:Несколько стран ЕС присоединились к европейской инициативе по исследованию квантовой коммуникации.

Четыре страны ЕС решили присоединиться к всеобщей европейской инициативе по исследованию возможностей квантовой коммуникации.

Она будет способствовать развитию в странах ЕС квантовых технологий и их применению в укреплении кибернетической безопасности и конкурентоспособности европейской промышленности, сообщает сайт Европейской Комиссии.

"Четыре страны ЕС - Австрия, Болгария, Дания и Румыния - подписали в Брюсселе декларацию (2019 года) о сотрудничестве в области квантовой коммуникационной инфраструктуры. Это событие, а также подписание этого документа Чешской Республикой в прошлом месяце, довели количество стран-участниц проекта до 24", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти страны будут исследовать возможности создания в Европе квантовой коммуникационной инфраструктуры (QCI) при содействии Европейской комиссии и Европейского космического агентства.

"Этот проект является критически важным для технологического суверенитета ЕС; он подготовит систему коммуникационной безопасности следующего поколения с квантовой системой шифрования. Такое европейское сотрудничество позволит Евросоюзу быть лидером в глобальной конкуренции в сфере квантовых технологий", - отметил по этому поводу Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Терри Бретон (Thierry Breton).

Страны, подписавшие «квантовую» декларацию, рассчитывают достичь результатов в развитии квантовой инфраструктуры в течение следующих 10 лет. Главной целью такой работы является создание новой платформы для развития квантового интернета при поддержке квантовых компьютерных технологий.