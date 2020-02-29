Скачать
Суббота, 29.02.2020
Турция не хочет войны, РФ оправдывалась: Итоги заседания ООН по Сирии
Турция не хочет войны, РФ оправдывалась: Итоги заседания ООН по Сирии
Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины
Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины
Три футболиста в Италии заразились коронавирусом
Три футболиста в Италии заразились коронавирусом
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 марта

Словаки на выборах могут свергнуть многолетнюю партию власти

Словаки на выборах могут свергнуть многолетнюю партию власти
11:05 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Левоцентристская партия Роберта Фицо, доминировала в Словакии последние десять лет.

В Словакии в субботу проходят выборы в парламент, которые могут положить конец многолетнему правлению левоцентристской партии Smer Роберта Фицо. Об этом сообщает "Европейская правда".

Это первые выборы, которые происходят после резонансного убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой в 2018 году. Два года назад громкое дело взволновало всю страну и привело к отставке Фицо.

Опросы показывают жесткую конкуренцию за первое место между двумя партиями. И, что немаловажно, за два дня до выборов впервые сменился лидер социологических опросов - партию Smer впервые вытеснила популистская OľaNO ("Обычные люди и независимые личности").

Выборы в Словакии: Провластная партия начала тереть поддержку

Если победит OľaNO, она получит шанс сформировать правоцентристское большинство с другими консервативными и либеральными партиями и вытеснит от власти Smer, которая доминировала в политическом ландшафте Словакии более десяти лет.

Вместе с тем сохраняется шанс, что Smer все равно может оказаться крупнейшей партией парламента.

Ожидается, что третьей крупнейшей партией станет ультранационалистическая LSNS Мариана Котлебы, которого в Братиславе называют фашистом.

Избирательные участки в стране открылись в 7:00 и должны закрыться в 22:00 по местному времени. Результаты голосования ожидаются в воскресенье.

Напомним, премьера Словакии госпитализировали за неделю до выборов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Словакия, Парламентские выборы, Выборы в Словакии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Повышенное давление: каких продуктов нужно избегать
02 Стипендии не будет: В Украине на месяц задержат выплаты для студентов
03 Какие продукты сжигают жир на животе?
04 Телевидение для граждан станет снова доступным: Зеленский договорился с медиагруппами
05 Органы, которые больше всего страдают от недостатка воды в организме
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Когда в Украине появится электронный военный билет
Когда в Украине появится электронный военный билет
Рада соберется на внеочередное заседание по требованию президента
Рада соберется на внеочередное заседание
Погода на выходные: в Украине будет тепло, дожди отступят
Погода на выходные: в Украине будет тепло, дожди отступят
Народные приметы марта на каждый день
Народные приметы марта на каждый день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь