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Суббота, 29.02.2020

Над Хорватией взорвался метеорит (Видео)

В пятницу утром жители Хорватии услышали громкий взрыв и увидели яркую вспышку в небе - оказалось, над страной пролетел метеорит. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Хорватской астрономической федерации. "Этим утром около 10:30 - 10:31 над Хорватией взорвался метеорит большой яркости", - говорится в сообщении. Сгорание зафиксировала камера видеорегистратора. После яркой вспышки раздался громкий звук, который был слышен в Загребе около 10:34. Взрыв длился несколько секунд, в некоторых местах в это время дрожали стекла. Считается, что болид сгорел на высоте более 30 километров над поверхностью Земли. Это явление было видно на большей части территории Хорватии, а также в Италии. В итальянском городке Фано удалось записать видео сгорания: Допускают, что метеорит упал над северной Хорватией, однако для точного определения необходимы данные сейсмологических станций Хорватии и Словении и дополнительные записи с камер наблюдения. Возможно, части болида упали на землю, но их точное местоположение неизвестно.
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