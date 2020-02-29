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В Берлине состоялась акция против оккупации Крыма (Фото)

В Берлине состоялась акция против оккупации Крыма (Фото)
22:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Берлине более 20 человек провели акцию против российской оккупации Крыма.

В Берлине провели акцию в связи с шестой годовщиной аннексии Россией украинского Крыма и украинско-российской войны.

Инициировал акцию один из основателей движения Demokratischer Morgenstern Berlin - Демократический Моргенштерн Берлин Андрей Федоришин, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"На акции было более 20 человек с активной позицией и, кажется, мы привлекли значительное внимание со стороны местных жителей и туристов", - отметил он.

Для проведения акции была выбрана площадка возле станции S-Bahnhof Zoologischer Garten, где всегда очень много людей. Многие из них снимали мероприятие на видео, останавливались, слушали, переспрашивали. Некоторые из прохожих присоединялись к скандированию лозунгов демонстрантов и исполнению Гимна Украины.

Украинский гимн спел даже гражданин Китая, рассказала одна из участниц акции.

На мероприятии активисты протестовали против российской оккупации Крыма и отмечали, что на Донбассе ежедневно гибнут молодые украинские ребята, защитники своей Родины.

Акцию в этот раз охраняла усиленная группа полиции, поскольку имелись данные о том, что против демонстрантов могут быть провокации.

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Украина, Россия, Крым, РФ, Берлин.
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