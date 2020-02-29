Борис Джонсон помолвлен и вновь станет отцом

Новости мира:Борис Джонсон женится и опять станет отцом.

Девушка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Симондс беременна, пара обручена.

Как сообщает Sky News со ссылкой на их представителя, это будет первый общий ребенок Джонсона и мисс Симондс.

Его появление на свет ожидается в начале лета. Они живут вместе на Даунинг-стрит, 10, с июля. У Бориса Джонсона, которому 55 лет, есть четыре взрослых ребенка от второго брака с Мариной Уилер. Пара поженилась 25 лет назад, но сейчас разошлась.

Финансовое соглашение между ними достигнуто. Также у Джонсона есть дочь от арт-консультанта Хелен Макинтайр.