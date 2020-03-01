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В детсадах Тбилиси из-за коронавируса объявлены двухнедельные каникулы

В детсадах Тбилиси из-за коронавируса объявлены двухнедельные каникулы
04:29 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В тбилисских детсадах из-за коронавируса раньше обычного срока объявили каникулы.

В тбилисских детсадах из-за угрозы распространения коронавируса объявлены двухнедельные каникулы.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на Грузия.онлайн.

"Как сообщают в Агентстве управления детсадами Тбилиси, исходя из создавшейся ситуации, со 2 марта по 16 марта в детских садах воспитательный процесс будет приостановлен", - говорится в сообщении.

Напоминаем, 29 февраля состоялось очередное заседание созданного в связи с коронавирусом Межведомственного координационного совета во главе с премьер-министром Грузии.

На нем принято решение о проведении в школах в целях профилактики дополнительных дезинфекционных мероприятий, рекомендованных Министерством здравоохранения, поэтому весенние каникулы начнутся 2 марта вместо 9 марта и продлятся до 16 марта. По последним данным в мире зафиксировано 85 953 случая заражения коронавирусом. Из них 2 940 человек умерли и 39 761 - вылечились.

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Грузия, Тбилиси, Каникулы, Коронавирус.
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