Угроза коронавируса: Турция прерывает авиасообщение с тремя странами

Новости мира:Власти Турции прерывают авиасообщение с Италией, Ираком и Южной Кореей.

Турция с воскресенья приостанавливает пассажирское авиасообщение с Италией, Ираком и Южной Кореей из-за вспышки остроинфекционного коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает в воскресенье турецкая газета "Сабах" со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.

По его словам, также временно закрыты наземные пункты пропуска на границе с Ираком.

Ранее Турция приостановила авиасообщение с Ираном и Китаем.

В мире общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро воскресенья превысило 86,5 тыс. человек.