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Коронавирус в Британии: за сутки заразились 12 человек

Коронавирус в Британии: за сутки заразились 12 человек
17:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:За сутки в Британии коронавирусом заразились 12 человек.

Двенадцать новых случаев заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19 подтверждено в Великобритании, сообщает в воскресенье британский телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленного сотрудника органов здравоохранения.

Телеканал отмечает, что речь идет о самом значительном увеличении количества заболевших в сутки, зарегистрированных с момента появления вируса в стране.

Согласно статистическим выкладкам, трое пациентов заразились в Великобритании, они ранее контактировали с заразившимися. Еще шестеро недавно вернулись из Италии.

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Таким образом, сейчас общее количество подтвержденных случаев заражения в Великобритании - 35 человек, напоминает Sky News.

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Великобритания, Эпидемия, Коронавирус.
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