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В Греции сообщили об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов

В Греции сообщили об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
05:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Представитель греческого правительства Стелиос Петсас считает, что ситуация с мигрантами угрожает нацбезопасности.

В Греции заявили, что ситуация с мигрантами на границе с Турцией угрожает национальной безопасности страны.

Об этом заявил официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас, сообщает НВ со ссылкой на Reuters.

По его словам, тысячи мигрантов, которые скапливаются у границы, "серьезно угрожают стране".

Также Петсас обвинил Турцию в том, что она поощряет попытки мигрантов проникнуть в Европейский союз. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины будут защищать свои границы, сообщает агентство. Мицотакис предупредил беженцев с Ближнего Востока, чтобы те "не пытались проникнуть в страну, так как будут выдворены".

Напомним, турецкие власти объявили, что больше не будет препятствовать потоку сирийских беженцев в Европу после ночного обстрела Идлиб 27 февраля. Решение было принято после того, как более 30 турецких солдат погибли в ходе обстрела силами режима Башара Асада в Идлибе, северо-западная Сирия.

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Мигранты, Греция, Стелиос Петсас.
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