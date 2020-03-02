Макрон пообещал помочь Греции бороться с мигрантами из Сирии

Новости мира:Эммануэль Макрон сообщил, что поможет Греции бороться с мигрантами из Сирии.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет помогать Греции сдерживать поток мигрантов из Сирии.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Франция готова внести свой вклад в европейские усилия, чтобы оказать им быструю помощь и защитить границы. Мы должны действовать сообща, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса", - заявил Макрон.

Глава Франции также выразил "полную солидарность" с Грецией и Болгарией, которые пытаются сдержать поток сирийских беженцев после того, как Турция открыла для них границы Евросоюза.

Напомним: ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев.

Между тем полиция Греции усиливает пограничные пункты пропуска с Турцией. На пяти островах в Греции местные жители протестуют против строительства новых лагерей для мигрантов.