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Понедельник, 02.03.2020

Британию накрыл мощный шторм Хорхе: часть улиц под водой (Видео)

Шторм Хорхе (Jorge) ударил по Великобритании, передает SkyNews. В Уэльсе из берегов вышла река Эйр, затопив близлежащие городки. Под водой оказались и улицы населенных пунктов Восточного Йоркшира. По всей Англии объявлено более 80 предупреждений о наводнениях. В Шотландию шторм принес снег, основной удар пришелся на высокогорные регионы. Власти предупреждают, что непогода может вызвать проблемы с транспортным сообщением. Помимо обильных осадков, шторм Хорхе принес на Британские острова и сильный ветер. Скорость порывов достигает 96 км/ч.
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Наводнение, Великобритания, Ураган, Шторм.
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