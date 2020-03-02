Обострение в Сирии: Эрдоган посетит Россию

Новости мира:Президент Турции планирует посетить Россию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует приехать в Россию 5 марта.

Об этом сообщила администрация турецкого президента.

"Наш президент планирует посетить Россию с однодневным визитом 5 марта", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 28 февраля произошло обострение ситуации в северо-западной сирийской провинции Идлиб. В результате авиаудара вооруженных сил режима Асада и РФ погибли 33 военнослужащих ВС Турции.

В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также подчеркнули, что силы РФ не участвовали в атаке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил солидарность с Турцией. Он также заявил, что Российская Федерация и Сирия должны прекратить наступление и начать уважать международное право.