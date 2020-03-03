В Великобритании выпущена самая дорогая монета

Новости мира:В Великобритании выпущена самая дорогая и крупная монета в истории страны.

Королевский монетный двор Великобритании представил в понедельник набор золотых монет, в который входит самая дорогая и крупная монета в его истории, сообщают британские СМИ.

Вес этой монеты - семь килограммов, номинальная стоимость - 7 тыс. фунтов стерлингов. Кроме нее, в наборе - монеты весом в два, один килограмм, а также в пять унций.

Набор посвящен скорому выходу на экраны последнего фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Он появится на экранах весной 2020 года.

Семикилограммовая монета диаметром в 185 мм стала самой крупной монетой, когда-либо выпущенной на британском Королевском монетном дворе.

На монете выгравирован любимый автомобиль Бонда - Aston Martin DB5 и номерной знак BMT 216A. Под машиной изображены знаменитые цифры 007, напоминающие об агенте, а также пистолет вымышленного британского шпиона.