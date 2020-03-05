Нынешняя зима стала самой теплой в истории Европы

Новости мира:В Европе зафиксировали самую теплую зиму в истории.

Нынешняя зима стала самой теплой за всю историю наблюдений в Европе, опередив предыдущий температурный "рекорд", зафиксированный во время зимы 2015-2016 годов. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Служба изменений климата Коперника (C3S) сообщила, что в период между декабрем 2019 года и февралем 2020 года температура на 3,4 градуса превышала средние температурные показатели в период 1981-2010 годов. Кроме того, эта зима оказалась на 1,4 градуса теплее, чем зима 2015-2016 годов, которой принадлежал предыдущий температурный рекорд", - говорится в сообщении.

В С3S заявили, что Северная и Восточная Европа частично попали под тренд потепления. В то же время, это не может быть признаком глобального потепления.

"Хотя это (рекордно теплая зима - ред.) и была действительно чрезвычайным событием само по себе, вероятно, события такого рода становятся более чрезвычайными из-за тренда глобального потепления", - заявил директор C3S Карло Буентемпо.

Напомним, 3 марта температура воздуха в Киеве после полудня поднялась до + 14,8 градусов по Цельсию, таким образом предыдущий рекорд превышен на полтора градуса.