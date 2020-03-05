В Грузии зафиксировано уже 9 случаев заражения коронавирусом

Новости мира:В Грузии уже 9 человек заболели смертельным вирусом.

В Грузии зафиксировано уже 9 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. По информации руководителя Национального центра по контролю за заболеваниями Амирина Гамкрелидзе, последние пять фактов заболевания коронавирусом были выявлены у членов семьи мужчины, которому наличие вируса было подтверждено сегодня утром.

Все они находились в Италии, сообщает Грузия Online.

"Некоторые контакты с 44-летним мужчиной были отмечены, как "возможные случаи". У них были взяты пробы и они были переправлены на проверку. Пять проб оказались положительными. Это один кластер, т.е. связанные друг с другом случаи, семейные случаи. Все они были в Италии и вернулись в Грузию", - заявил Гамкрелидзе.

Еще сегодня утром было заявлено о том, что в Грузии зафиксирован четвертый заразившийся коронавирусом - им стал 44-летний мужчина, вернувшийся в воскресенье из поездки по Италии.

Было заявлено, что хотя мужчина находился в самоизоляции дома, эпидемиологи проверят около 20 человек, контактировавших с ним в самолете и транспорте, а также членов семьи. У помещенного в отделение Тбилисской инфекционной больницы пациента температура выше 38,5. В Грузии в настоящее время в карантине находятся 162 человека, в стационаре под наблюдением - 45.