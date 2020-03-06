В Великобритании от коронавируса умер первый человек

Новости мира:В Британии зафиксировали первую смерть от коронавируса.

На территории Британии умер первый пациент, госпитализированный с коронавирусом.

Об этом сообщает Sky News.

"Пациент в Беркшире стал первым человеком в Великобритании, который умер после того, как у него обнаружили коронавирус", - говорится в сообщении.

Пожилой мужчина был госпитализирован в больницу Royal Berkshire в среду, его тест на наличие коронавируса оказался положительным.

По словам главврача Англии, профессора Крис Уитти, умерший заразился вирусом в Британии, и его контакты с другими людьми уже отслеживаются.

Издание пишет, что в Великобритании у 116 человек подтвержден коронавирус Covid-19.

Напоминаем, по состоянию на 5 марта в мире зафиксировано 95 425 случаев заражения коронавирусом, умерли 3286, выздоровели - 53 299 человек.

В Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом Covid-2019.