Европейская "напасть": Первый случай заражения коронавирусом обнаружили в Ватикане

Новости мира:В Ватикане медики зарегистрировали первый случай заражения на коронавирус.

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ватикане.

Об этом сообщил в пятницу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

По словам официального представителя Ватикана, положительный результат дал тест на коронавирус, проведенный одному из пациентов в четверг.

"Подразделение по оказанию первой помощи продолжает функционировать. Управление здравоохранения и гигиены принимает меры для информирования компетентных итальянских органов", – говорится в сообщении Repubblica.it.

Как сообщалось, по состоянию на утро 6 марта зарегистрировано 98 тыс. 387 случаев заболевания COVID-19, из них 3 тыс. 383 - летальные.