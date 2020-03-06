Генсек НАТО приветствует начало судебного процесса по делу МН17

Новости мира:Йенс Столтенберг надеется, что судебный процесс по делу МН17 пройдет успешно.

Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку судебному процессу, который начался в Гааге в деле катастрофы самолета Малайзийских авиалиний MH17 над территорией Украины в 2014 году.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Североатлантического Альянса.

"Я приветствую начало уголовного процесса вокруг катастрофы рейса Малайзийских авиалиний MH17. Этот суд является важной вехой в усилиях по обеспечению правосудия для 298 жертв и их семей", - заявил Столтенберг.

Он приветствовал решимость Совместной команды следователей (Joint Investigation Team) установить факты в этом деле и выразил уверенность в независимости и профессионализме правовой системы Нидерландов.

"Главным остается установить правду, ответственность и справедливость вокруг катастрофы рейса MH17, согласно резолюции Совета Безопасности ООН 2166. Все страны несут ответственность за полное сотрудничество в рамках этих усилий", - отметил руководитель НАТО.

Напоминаем, суд, связанный с катастрофой самолета Boeing 777 рейса МН17, начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 (JIT) назвала имена четырех причастных к авиакатастрофе. Это, в частности, Леонид Харченко - украинец, воевал на стороне "ДНР", Сергей Дубинский - полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР", которого считают организатором боевого применения установки; Олег Пулатов - подполковник запаса российских ВДВ, причастный к перевозке "Бука", который занимался организацией охраны района падения обломков сбитого самолета; Игорь Гиркин - отставной офицер вооруженных сил РФ, бывший полковник ФСБ, активный участник российской вооруженной агрессии в Украине.

Один из подозреваемых - подполковник спецназа ГРУ РФ Олег Пулатов изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17. Его интересы будут представлять адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.