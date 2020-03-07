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В Польше возросло количество зараженных коронавирусом

В Польше возросло количество зараженных коронавирусом
05:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Польше зафиксированы четыре новых случая заболевания COVID-19.

В Польше количество зараженных коронавирусом в пятницу возросло до пяти.

О четырех новых случаях заражения вирусом COVID-19 сообщил во время пресс-конференции в Варшаве министр здравоохранения Лукаш Шумовский, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"У нас четыре новых случая", - заявил Шумовский.

По его словам, один из зараженных - это лицо, путешествовавшее на автобусе с первым больным коронавирусом в Польше, о заражении которого стало известно в среду. Кроме того, двое других лиц, у которых подтвержден COVID-19 вернулись из Италии. Четвертый человек заразился короновирусом в Великобритании.

По словам министра, все зараженные являются людьми молодого и среднего возраста, их жизни не угрожает опасность. Зараженные COVID-19 находятся в инфекционных больницах Вроцлава, Щецина и города Оструда на северо-востоке Польши.

Шумовский сообщил, что на сегодняшний день в Польше выполнено в среднем 600 тестов на выявление коронавируса.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день более 6 тыс. человек в Польше находятся под санитарно-эпидемиологическим надзором, в частности 92 человека - в инфекционных больницах, 490 - на домашнем карантине.

Министр призвал поляков сохранять спокойствие и действовать рационально, чтобы не вызвать паники и не дестабилизировать систему здравоохранения.

Как известно, первый случай заражения коронавирусом в Польше был зафиксирован в среду. На сегодняшний день 66-летний пациент находится в больнице города Зелена Гура, его состояние является нормальным.

Напоминаем, по состоянию на 6 марта количество зарегистрированных случаев коронавирусом составляет 100 055. Из них 80 556 - на материковом Китае, 6593 - в Южной Корее, 3858 в Италии и 4747 - в Иране. Количество летальных случаев от вируса составляет 3398, 2931 - в Китае, 148 в Италии и 124 в Иране. В мире 55672 человек уже выздоровели после Covid-19.

В Украине первый случай коронавируса обнаружили у чернивчанина, который вернулся из путешествия по Италии.

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Польша, Коронавирус.
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