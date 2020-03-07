Эрдоган: Соглашение Турции с ЕС по беженцам должно быть пересмотрено

Новости мира:Реджеп Тайип Эрдоган считает, что соглашение Турции с ЕС по беженцам требует пересмотра.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что соглашение в отношении беженцев, которое действует между его страной и ЕС, требует пересмотра.

Об этом Эрдоган сказал во время проведенного в пятницу, 6 марта, телефонного разговора с Меркель, сообщили в пресс-службе турецкого лидера, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Во время телефонных переговоров с Меркель Эрдоган подчеркнул, что заключенное 2016 года соглашение между ЕС и Турцией больше не будет действовать.

В Берлине пока никак не прокомментировали это заявление Эрдогана. В Турции находится около 3,6 миллиона беженцев и мигрантов, подавляющее большинство из которых - выходцы из соседней Сирии, где продолжается вооруженное противостояние.

Составленное в 2016 году соглашение предусматривало ежегодную многомиллиардную денежную помощь со стороны Евросоюза анкаре в обмен на предотвращение Турцией попадания нелегальных мигрантов через ее территорию в страны ЕС, прежде всего Греции.

Впрочем, после недавнего обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб турецкие власти объявили об открытии сухопутных границ Турции с европейскими странами для беженцев.

При этом Эрдоган приказал береговой охране Турции не позволять мигрантам отправляться в сторону Греции или других европейских стран лодками через Эгейское море. К этому шагу власти в Анкаре прибегли из-за очевидных опасностей для мигрантов и искателей убежища, которые пытаются добраться до побережья ЕС в такой способ.

Следить за исполнением президентского указа должно МВД, отмечают в Анкаре. В то же время турецкое правительство обвинил Афины в нарушении международного права. По словам Анкары, греческая власть якобы подвергает опасности беженцев и искателей убежища.

В этот же день поступила информация, что на греческо-турецкой границе не спадает напряжение, вызванное появлением и многочисленными попытками мигрантов попасть на территорию Греции. На распространенных СМИ кадрах видно, что в столкновениях между мигрантами и греческими пограничниками применялся слезоточивый газ.