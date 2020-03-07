В больницах Парижа украли более 11 тысяч медицинских масок из-за коронавируса

Новости мира:Из больниц Франции из-за коронавируса начали массово воровать маски и антисептик.

В больницах Франции с начала распространения коронавируса украли тысячи защитных масок.

Чаще всего крадут хирургические маски (те, которые пациент должен надевать, чтобы избежать заражения других людей) и маски типа FFP2, зарекомендовавших себя высоким уровнем фильтрации (до 95%), сообщает НВ со ссылкой на Le Figaro.

В больницах Парижа уже украли больше 11 тысяч медицинских масок и 1,4 тысячи флаконов спиртового антисептика.

В больнице Bichat за выходные и понедельник украли 2 тысяч хирургических масок, еще более 2 тысяч масок украденные в марсельской больнице Hopital de la Conception. По состоянию на пятницу, 6 марта во Франции количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 резко подскочило до 613. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительство страны отчуждает все текущие и будущие запасы защитных масок.

Напоминаем, что в Гонконге вооруженные мужчины украли у службы доставки 600 рулонов туалетной бумаги на сумму $218. Жители региона встревожены дефицитом на бытовые товары, в частности туалетную бумагу, возникшим из-за вспышки китайского коронавируса.