Смертная казнь в Беларуси: ЕС призвал ввести запрет

Новости мира:В ЕС призвали Беларусь ввести мораторий на смертную казнь для преступников.

Европейский союз вновь обратился к Беларуси с призывом ввести мораторий на смертную казнь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя ЕС.

В частности, в ЕС обратили внимание на тот факт, что 6 марта 2020 года Минский областной суд Беларуси винс очередной смерний приговор.

"Европейский союз вновь заявляет о своем решительном неприятии применения смертной казни при любых обстоятельствах. Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей Декларации прав человека, и является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Ошибки правосудия, неизбежные в любой судебной системе, необратимы", - отмечается в заявлении.

В ЕС отметили, что существует общемировая тенденция к отказу от смертной казни: в 160 странах за последние 10 лет и больше не было казней.

"Если бы Белоруссия смягчила остались смертные приговоры и ввела мораторий на смертную казнь, это было бы очень позитивным первым шагом к ее отмене", - заявили в ЕС.