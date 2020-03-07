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Боррель сделал заявление перед началом суда по делу MH17

Боррель сделал заявление перед началом суда по делу MH17
22:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Жозеп Боррель считает, что начало судебного процесса по делу МН17 является важной вехой на пути установления истины.

В ЕС считают начало судебного процесса по делу сбитого над Донбассом в 2014 году авиалайнера рейса MH17 важной вехой на пути установления истины.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Борреля.

«Начало уголовного процесса 9 марта знаменует собой важную веху на пути к установлению истины и достижению справедливости для жертв рейса MH17 и их ближайших родственников, а также привлечению к ответственности лиц, виновных в сбивании самолета рейса MH17», - говорится в заявлении.

Также Европейский союз вновь заявил о своей полной уверенности в независимости и профессионализме судебных процедур.

«Поскольку уголовное расследование Объединенной следственной группы (JIT) продолжается, ЕС призывает все государства, включая Российскую Федерацию, в полной мере сотрудничать с расследованием в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН», - говорится в заявлении.

Напоминаем, 6 марта пять государств — Украина, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Австралия — которые являются членами Совместной следственной группы по делу сбитого самолета MH17, официально сообщили Генеральному секретарю ООН и президенту Совбеза ООН о начале 9 марта судебного процесса в Нидерландах по этому делу.

Пассажирский Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Совместная следственная группа пришла к заключению, что самолет был сбит ракетой, выпущенной с зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

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ЕС, Евросоюз, МН17, Жозеп Боррель.
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