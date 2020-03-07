В Италии американский военный заразился коронавирусом

Новости мира:В Италии моряк ВМС США заболел коронавирусом.

Первый случай заболевания военного из контингента армии США в Европе зафиксирован в Италии.

Об этом Укринформу сообщили в штаб-квартире Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM).

«Моряк ВМС США, который проходит службу в подразделении Военно-морской поддержки в Неаполе, 6 марта показал положительный результат анализа на коронавирус (Covid-19), это первый случай инфицирования среди американских военнослужащих в Европе», - говорится в сообщении.

Моряк находится на домашнем карантине, ему оказывают помощь в соответствии с инструкциями Центра контроля и профилактики заболеваний и распоряжений итальянских властей.

Военные медицинские работники проверяют контакты инфицированного. В зависимости от результатов этой проверки, дополнительно могут быть приняты превентивные меры. Персонал, с которым контактировал инфицированный, получил извещение и находится в самоизоляции по месту жительства.

Европейское командование США и Военно-морские силы США в Европе находятся в тесной координации с итальянскими властями, посольством США и органами здравоохранения, отметили в EUCOM.

В зону ответственности Европейского командования США в Европе входит также часть Азии и Ближний Восток, Северный Ледовитый и Атлантический океаны. Контингент состоит из примерно 70 тыс. военно-гражданского персонала и несет ответственность за американские оборонительные операции в регионе, отношения с НАТО и 51 страной.