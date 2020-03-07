В Германии почти 800 человек заразились коронавирусом

Новости мира:Число заболевших коронавирусом в Германии достигло 795.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии по состоянию на вечер 7 марта достигло 795.

Такие данные обнародовал Институт Роберта Коха.

Согласно этой информации, в 15 из 16 федеральных земель зафиксировано 795 случаев заражения (утром было 684).

Эпицентром остается Северный Рейн-Вестфалия - 373 инфицированные лица, все - в округе Хайнсберг.

Второй большой кластер, как называют его специалисты, - Баден-Вюртемберг (170 случаев).

В столице Берлине подтверждено 28 случаев. Несколько школ в городе поставлены на карантин.

Напоминаем, вспышка нового коронавируса (2019 nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

По данным Минздрава Украины, на сегодня в мире зарегистрировано 102 186 случаев коронавируса, погибли 3 491 человек, выздоровели 57 389 человек.

В Украине сейчас подтвержден один случай коронавируса.