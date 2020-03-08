В Молдове зарегистрирован первый случай заболевания на коронавирус

Новости мира:В Молдове у женщине обнаружили коронавирус.

У жительницы Молдовы выявили заражения коронавирусом — это первый случай заражения в этой стране.

Об этом 7 марта сообщила прессслужба Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы, пишет NewsMaker.

Коронавирус обнаружили у 48-летней женщины, которая прилетела из Италии рейсом Милан-Кишинев. Ее сразу же госпитализировали. В ведомстве уточнили, что женщина, кроме того, болеет сахарным диабетом, у нее ожирение второй степени и повышенное давление. К моменту госпитализации у нее была повышенная температура, кашель и острая дыхательная недостаточность. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Напоминаем, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Состоянием на 7 марта в мире было зарегистрировано 102 тыс. 186 случаев заболевания COVID-19, из них 3 тыс. 491 летальный, в то же время 57 тыс. 389 (56,2%) человек выздоровели.