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Турция запретила беженцам пересекать море, чтобы добраться до стран ЕС

Турция запретила беженцам пересекать море, чтобы добраться до стран ЕС
00:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Турция запретила мигрантам пересекать Эгейское море.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал турецкой береговой охране останавливать беженцев, которые пытаются пересечь Эгейское море и попасть в страны Евросоюза.

"По приказу президента ... мигрантам не будет разрешаться пересекать Эгейское море, поскольку это опасно", - говорится в сообщении береговой охраны, размещенном в Twitter в пятницу, 6 марта.

Контроль за ситуацией поручено турецкому министерству внутренних дел. Об этом пишет DW.

Это мероприятие не свидетельствует о закрытии границы с турецкой стороны.

"Принцип невмешательства, когда мигранты незаконно хотят покинуть страну" продолжает применяться, говорится в заявлении береговой охраны. Однако из-за "опасности для жизни" путешествия морем будут останавливаться.

В последнее время значительно выросло количество людей, которые пытаются пересечь Эгейское море и попасть из Турции на греческие острова. Это произошло после того, как турецкий президент объявил об открытии границ для мигрантов, которые хотят попасть в страны Евросоюза. Сообщалось, что с тех пор минимум один ребенок утонул в море, еще нескольким беженцам, по словам турецкой стороны, удалось спастись.

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ЕС, Беженцы, Турция.
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