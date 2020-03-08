В Греции создадут два временных лагеря для сирийских беженцев

Новости мира:В Греции построят два лагеря для сотен беженцев из Сирии.

Греция планирует построить два новых временных лагеря для размещения сотен беженцев, которые прибывают из Турции.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

"Мы хотим построить два закрытых центра в (северном регионе) Серре и на большей территории Афин на 1000 мест... Нам нужна поддержка местных сообществ. Мы не можем оставить всех (этих) людей на островах", - сказал министр миграции Нотис Митарачи.

Он также заявил, что государственная поддержка беженцев будет ограничена, и что им будет предложено покинуть лагеря после получения защищенного статуса.

"Проживание и льготы лицам, получившим убежище, будут прерваны в течение месяца. С этого момента им придется зарабатывать на жизнь. Это делает нашу страну менее привлекательным местом для миграционных потоков", - сказал министр.

Новые лагеря рассчитаны на беженцев, которые прибыли из Турции после 1 марта, когда Анкара объявила, что больше не будет препятствовать попыткам людей переселиться в Европейский Союз.

За прошедшую неделю более 1700 мигрантов высадились на Лесбосе и четырех других островах Эгейского моря из Турции, в результате чего 38 000 человек распределены в ужасные и перегруженные центры для беженцев.

Как сообщалось, правительство Греции решило направить военные корабли к островам в Эгейском море для усиления охраны государственной границы от возможного "вторжения" мигрантов.

У границ Турции ждут 1,5 миллиона беженцев из провинции Идлиб, которые ищут убежища, Турция не намерена сдерживать их на своей территории, если они захотят переместиться в страны ЕС.