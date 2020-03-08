Начальник Генштаба ВС Италии заразился коронавирусом

Новости мира:В Италии коронавирусом заразился начальник Генштаба.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом.

Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает Agenpress.

"Я в порядке, нахожусь в изоляции в отдельной палате в соответствии с требованиями, предусмотренными медицинскими протоколами", - отметил Фарина.

Генерал также заверил, что продолжит исполнять свои обязанности, однако передаст часть полномочий своим коллегам.

Как сообщалось ранее, сегодня глава итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио заразился коронавирусом.