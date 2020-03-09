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В Польше рекомендуют отменить массовые мероприятия

В Польше рекомендуют отменить массовые мероприятия
00:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Польше призывают отказаться от массовых мероприятий.

Главный санитарный инспектор Польши рекомендует отказаться от проведения в стране всех массовых мероприятий в закрытых помещениях, где могут собраться более 1 тыс. человек.

Об этом информирует ведомство главного санитарного инспектора Польши, передает корреспондент Укринформа.

“По результатам заседания группы кризисного реагирования правительства под руководством премьер-министра Матеуша Моравецкого, проведенного 8 марта, и после анализа эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса главный санитарный инспектор рекомендует отменить все массовые мероприятия с участием свыше 1 тыс. лиц, которые организуются в закрытых помещениях”,- говорится в сообщении.

Отмечается, что организация массовых мероприятий в каждом случае будет анализироваться с точки зрения риска для здоровья участников. Решение о проведении тех или иных акций будет принимать воевода после консультаций с санитарным инспектором воеводства, а в исключительных случаях - с главным санитарным инспектором.

Как сообщалось, по состоянию на 8 марта в Польше зафиксировано восемь случаев заражения коронавирусом COVID-19, в том числе два - за последние сутки.

В целом за пределами КНР коронавирус обнаружили в 58 странах. В Украине подтвержден один случай заражения.

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Польша, Вирус, Коронавирус.
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