Смертельный вирус: спортивные мероприятия в Греции будут проходить без зрителей

Новости мира:Все массовые спортивные мероприятия в Греции будут проводиться без зрителей.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, все спортивные мероприятия в Греции в течение следующих двух недель будут проходить без зрителей.

Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на минздрав Греции.

"Все спортивные мероприятия в Греции в течение двух следующих недель будут проходить без зрителей, чтобы предотвратить распространение коронавируса", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на две недели карантина закроются центры отдыха и дома престарелых. На это время также отменяются все школьные экскурсии.

По последним данным, в Греции выявлено 66 случаев заражения коронавирусом (ни одного летального).

Вспышка нового коронавируса COVID-19 был зафиксирован в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

В Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом.