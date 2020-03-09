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Понедельник, 09.03.2020

Родственники погибших рейса МН17 устроили протест под посольством РФ в Гааге (Видео)

В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17. Об этом сообщает корреспондент Укринформа. Для слушание этого дела назначены трое судей. Председательствовать будет судья Хендрик Стейнгаюс. Другие двое судей - Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс. К процессу также привлекли двух резервных судей. Это Даан Гласс и Эдит Поппе-Гилесен. Резервные судьи нужны для того, чтобы заменить кого-то из основной тройки судей, например, в случае болезни, чтобы рассмотрение дела длилось без перерывов. До этого все судьи в основном вели уголовные дела. Также в зале находится украинская делегация. От Украины в деле MH17 Международную следственную группу возглавляет заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов. Для представителей СМИ у судебного комплекса "Схипхол" возвели пресс-центр. Времянка расположена напротив судебного комплекса "Схипхол" (здание строгого режима с усиленными мерами безопасности и помещениями для содержания подсудимых) и может вместить около 500 представителей СМИ. В пресс-центре обеспечили прямую трансляцию судебного заседания. В связи с распространением коронавируса, в пресс-центре можно получить антисептики для рук. Всех, кто болеет или плохо себя чувствует, призывают не посещать слушания.
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Суд, Нидерланды, Гаага, Донбасс, MH17, МН17, Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", КатастрофаМН17.
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